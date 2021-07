In de Utrechtse binnenstad en rond station Utrecht Centraal komt een verbod op het maken van reclame door middel van flyers, proefproducten, zadelhoesjes en fietskaartjes. Volgens de gemeente leidt dit tot minder zwerfafval op straat.

Het reclameverbod geldt ook voor het Utrecht Science Park, stadsparken en grotere plantsoenen in Utrecht. Ondernemers kunnen een ontheffing voor het flyerverbod krijgen voor het Vredenburg en de Stadhuisbrug. "Ontheffingen en vergunningen voor andere plekken in de stad worden alleen verleend na zorgvuldige toetsing op het voorkomen van overlast, verkeershinder en onveiligheid", aldus wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks, Openbare Ruimte) in een brief aan de gemeenteraad.

De Partij voor de Dieren drong bijna anderhalf jaar geleden aan op het 'kappen met fietsreclame'. "Deze reclame belandt vaak op straat en in het water, met alle gevolgen van dien voor dieren, natuur en milieu", zei Maarten van Heuven. "Daarnaast kost het maken van dergelijke reclame veel vervuilende en niet-gerecyclede grondstoffen."

Wegwerkzaamheden

Het louter informeren van het publiek zonder daarbij naamsbekendheid te genereren voor een bedrijf, activiteit of product blijft wel toegestaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het informeren over wegwerkzaamheden of over nieuwe dienstregelingen voor het openbaar vervoer.

Het verbod om te flyeren geldt niet tijdens demonstraties. Politieke partijen en verkopers van straatkranten zijn ook uitgezonderd. Ook zal het verbod niet gelden in overdekte winkelcentra en in vrij toegankelijke delen van winkels, aldus wethouder Diepeveen. "Hiermee zorgen we ervoor dat activiteiten om klanten naar de winkel te trekken gewoon mogelijk blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitdelen van kortingskaarten."