De kunst- en antiekhandel van kunsthandelaar Iris Daatselaar -bekend van tv-programma Van onschatbare waarde- verhuist naar Utrecht.

Daatselaar Fine Art & Antiques begon in 1978 in Utrecht en is nu in Zaltbommel gevestigd. Begin september opent de galerie in een pand aan het Oudkerkhof in de binnenstad. Klanten kunnen er onder andere terecht voor schilderijen, meubelen, porselein, Delfts aardewerk, sculpturen, klokken en zilverwerk.

Het Oudkerkhof heeft van oudsher een chique uitstraling met winkels in de duurdere prijsklasse. Met de komst van Daatselaar krijgen we oude glorie terug maar dan in een modern jasje", stelt binnenstadsmakelaar Jeroen Brouwer. Zijn bedrijf JB Retail adviseerde bij de verhuur.