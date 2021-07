Een oudere man is maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een brand in zijn huis aan de Karel Doormanlaan in Utrecht. De hulpdiensten rukten met spoed uit naar de woning.

Even voor 14.25 uur ontstond er een brand in de keuken. De bewoner van het huis, een oudere man, raakte daarbij lichtgewond aan zijn benen. Ambulancebroeders hebben zijn verwondingen ter plekke behandeld, maar de man hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De brandweer had de brand snel onder controle. Wat de brand heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner te assisteren bij de afhandeling van de schade. Hoe ernstig de schade is, moet nog blijken.

Vanwege de brand had de politie de Karel Doormanlaan tijdelijk afgesloten voor verkeer. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.