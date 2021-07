Met de komst van een speciale robotarm is genezing voor kinderen met hersenstamkanker weer een stap dichterbij. Volgend jaar krijgen het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum in Utrecht daarnaast de beschikking over een speciale operatiekamer.

Die operatiekamer is volledig gericht op de behandeling van hersentumoren, moet volgend jaar juli af zijn en ook plek bieden aan de robotarm.

De arm kan medicatie op de juiste plek in het hoofd brengen, bij de tumor. De investering is mede mogelijk doordat Stichting Semmy en de nagellakactie van Tijn afgelopen jaren naast aandacht ook miljoenen euro's opleverden in de strijd tegen de ongeneeslijke kinderziekte.

Kinderoncoloog Dannis van Vuurden van het Máxima Centrum is heel blij met de robotarm. Wat hij tot dusver kon betekenen voor de tien tot vijftien kinderen per jaar met de diagnose hersenstamkanker?

"Ik kon alleen het slechte nieuws brengen dat er geen behandeling mogelijk is en verder door radiotherapie het lijden verlichten." Hij typeert de robotarm als 'het allerbeste systeem' om de strijd tegen de ziekte aan te gaan.

De nieuwe operatiekamer krijgt naast de robotarm ook een eigen MRI, voor actuele hersenscans tijdens het opereren. Operatiekamers voorzien van een MRI zijn volgens de betrokken ziekenhuizen wereldwijd zeldzaam.