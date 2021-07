De IJsselsteinse wijk Zenderpark kampte vorige week met grote problemen aan het riool. Volgens de gemeente IJsselstein is na onderzoek inmiddels bekend wat daar de oorzaak van is: een grote hoeveelheid schoonmaak- en babydoekjes in het riool.

"Hè bah! Een verstopte en kapotte pomp", schrijft de gemeente IJsselstein op Facebook bij een foto van een stuk riool. Te zien is dat een dikke prop de rioolbuis blokkeert.

Die ophoping van schoonmaak- en babydoekjes is volgens de gemeente de oorzaak van de grote rioolproblemen vorige week in Zenderpark in IJsselstein-Zuid. "Voorkomen overlast en onnodige kosten en spoel niks door de wc wat er niet in hoort", aldus de gemeente.