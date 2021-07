Een onaangename verrassing voor de eigenaar van een bestelbusje in Utrecht gisteravond. Voor zijn ogen zag hij dieven gereedschap uit zijn busje te stelen. Dat stond geparkeerd op de Peltlaan in Utrecht.

De verdachten gingen er snel vandoor, maar de eigenaar van het bestelbusje was zo alert het kenteken van de vluchtauto te noteren en door te bellen naar de politie. Die zag de auto even later rijden op de snelweg A12.

Ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel kon de politie de vluchtauto tot stoppen dwingen. Het gestolen gereedschap lag in de kofferbak. De drie de inzittenden werden aangehouden.

De eigenaar heeft zijn gereedschap weer teruggekregen. De politie complimenteert hem op Instagram met zijn alerte reactie.