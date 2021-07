De Utrechtse nachthoreca is niet blij met de opschorting van het nachtleven. "Het hing in de lucht, maar het is toch een mokerslag."

Het is vrijdagmiddag en Joost Holthuizen, eigenaar van Club Basis verkeert in grote onzekerheid. Gaat hij nu wel of niet open, moet hij de dj's laten komen of afbellen?

"Deze mokerslag hing al in de lucht, maar je hoopt toch dat het anders zal gaan. Het betekent dat we na al dat werk toch maar twee weken open zijn geweest. Dat is een enorme domper."

Ook financieel zal het gevolgen hebben, denkt hij. "We hebben al anderhalf jaar geen inkomsten en we weten niet hoe lang dit zal gaan duren. Ik ben wat sceptisch. De vorige keren duurde het ook veel langer."



Hij voelt zich ook overvallen door het nieuws over de sluiting. "Uiteindelijk hoor ik drie uur voordat ik openga officieel of ik al dan niet moet sluiten. Daar is niet mee te werken."

Einde zoek

"Ik ben boos en teleurgesteld, maar ook heel benieuwd naar de motivatie van deze maatregelen. Het ging er altijd om dat ouderen en zwakkeren beschermd zijn en dat we ervoor zorgen dat de ziekenhuizen het werk aan kunnen. Dat is allemaal in orde. Als dit alleen gebaseerd is op de besmettingscijfers, is het einde zoek."

Het is 'uitermate vervelend', zegt Pieter Honing, behalve eigenaar van McDonald's Utrecht ook voorzitter van de Utrechtse afdeling van Horeca Nederland. "Net nu de nachthoreca weer op stoom is. U begrijpt dat ik niet sta te juichen. Maar ik snap ook dat er iets moet gebeuren. Misschien zijn we met zijn allen te vroeg los gegaan."

Anderzijds, zegt Honing, hij had het nog een weekendje aangekeken. "Het was wennen aan de 1,5 meter en aan geen handen schudden. Misschien moet het 'testen voor toegang' ook nog inslijten. En enige afstand in de nachtclubs was misschien toch beter geweest."

Sport

Hoe goed de portiers aan de deur ook hun best hebben gedaan, op een gegeven moment werd het voor jongeren sport om zonder het juiste papiertje of QR-code toch binnen te komen. "We moeten weer veerkrachtig zijn en ons aan de maatregelen houden."

Of er ook financiële problemen uit voortkomen, kan Honing nog niet zeggen. "Als het bij twee weken blijft, kan het meevallen. Maar het zou goed zijn om het afschalen van de staatssteun ook door te schuiven."

Brothers heet tegenwoordig Studio A12 en richt zich meer op bedrijfsevenementen. Het is één van de negentien etablissementen van de gebroeders Peek. De zaak was nog niet open, zegt Marco. "Dat is ook in verband met alle beperkingen en controles die er zijn."

Mentaal

Maar hij weet heel goed hoe het gevoel is onder zijn horecacollega's is. "Je zult maar een café of een club hebben die moet sluiten. Dat is heftig hoor. Ik heb met ze te doen. Corona duurt al zo lang, dan mag je open en moet je na twee weken weer dicht. Dat doet ook mentaal wat met je.''

Ook hij verbaast zich erover dat het niet meer gaat over de (dalende) ziekenhuisopnames. "Ons bedrijf zal ook geraakt worden, omdat het aantal bezoekers bij evenementen beperkt zal worden. En er zaten net drie festivals aan te komen bij Fort Vechten, waarvoor we de locatie verhuren. Die gaan niet door.''

Joost Holthuizen van Club Basis kan ondertussen opgelucht ademhalen. De sluiting ging pas in de nacht van zaterdag op zondag in. "Nog één nacht open is beter dan al dicht. Het is meteen te zien aan de kaartverkoop. Mensen hebben er zin in.''