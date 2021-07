In Utrecht wordt dit weekend een grote opruimactie gehouden. Inwoners kunnen op de Neude gezamenlijk zwerfaval opruimen. De gemeente zorgt voor vuilniszakken en knijpers en speciale pincetten om sigaretten mee op te rapen.

De gemeente Utrecht wil een gezonde, groene en veilige stad en krijgt daarbij steeds vaker hulp van inwoners. Tijdens het Duurzaam Weekend van 9 tot en met 11 juli wordt er een grote opruimactie georganiseerd. Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden in de binnenstad.

Op zaterdag 10 juli tussen en 13.00 en 14.00 uur kunnen Utrechters zich op de Neude verzamelen om samen zwerfafval te rapen. De nadruk ligt vooral op de sigarettenpeuken die vaak in de stad liggen.

De actie sluit aan bij de landelijke actie 'Plastic Peukmeuk', die zaterdag plaatsvindt. Er worden in meer dan zestig steden sigarettenfilters geraapt. Mensen krijgen hiervoor speciale pincetten uitgedeeld, waarmee de peuken kunnen worden opgeraapt.

Vijfduizend afvalknijpers

Steeds meer inwoners dragen bij door het opruimen van afval. 'Plandelman' Anton Damen inspireerde Utrechtsers al eerder om zwerfafval op te ruimen tijdens een wandeling.

De gemeente Utrecht heeft inmiddels al ruim vijfduizend afvalknijpers uitgedeeld aan inwoners die willen bijdragen en is er een groep vrijwilligers die elke twee weken een andere wijk opruimt. Ook dit weekend deelt de gemeente materialen uit voor de opruimactie.

Wethouder openbare ruimte, Kees Diepeveen, is blij met het opruimweekend: "Acties zoals deze zijn niet alleen mooi, maar ook heel belangrijk voor de stad. Door samen in actie te komen helpen we de stad mooi en schoon te houden. Ik hoop dat dit nog meer mensen inspireert om bijvoorbeeld zwerfafval op te ruimen. Iedere stap die we met hen kunnen zetten leidt tot een groenere en aangenamere stad."