Een automobilist is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een botsing met een vrachtwagen op de A28 bij De Bilt. De politie doet momenteel onderzoek. De A28 richting Utrecht is vanaf Den Dolder afgesloten.

De bestuurder van een BMW knalde vrijdagochtend rond 4.30 uur vermoedelijk achterop een vrachtwagen. De vrachtwagen en de auto kwamen daarna op de vluchtstrook tot stilstand. Op de weg is een lang spoor te zien.

Traumahelikopter

De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeluk.

De A28 richting Utrecht is vanaf Den Dolder afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Volgens een woordvoerder wordt er om 8.30 uur een rijstrook vrijgegeven. Naar verwachting zullen alle rijstroken vanaf 9.00 uur weer open zijn. Automobilisten worden geadviseerd vanaf Hoevelaken om te rijden via de A1 of de A27.