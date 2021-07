In de gemeente IJsselstein komt een tijdelijke vaccinatielocatie in sporthal de Oever. Vanaf vrijdag kunnen inwoners en omwonenden zich drie maanden lang op afspraak laten vaccineren.

Dat melden de GGD Utrecht en de gemeente IJsselstein. De gemeente is blij dat het kan bijdragen aan het bestrijden van het coronavirus. "Zo kunnen onze inwoners zich dicht bij huis laten vaccineren. Dat is fijn, want vaccineren is de belangrijkste stap om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen tegen het coronavirus", zegt wethouder Eveline Schell.