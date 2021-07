Studentenvereniging Unitas sluit tot en met woensdag de deuren nadat enkele studenten besmet blijken te zijn met het coronavirus.

Volgens Unitas is de maatregel preventief om eventuele verdere besmettingen te voorkomen. De besmettingen van twee studenten kwamen aan het licht uit een bron- en contactonderzoek van de GGD. Daaruit bleek dat vrijdagavond mogelijk een aantal besmettingen zijn ontstaan.

Dat zou zijn gebeurd bij een externe activiteit van de studentenvereniging. Welke dat is geweest en waar de activiteit plaatsvond, laat Unitas in het midden. Het bestuur van de studentenvereniging zegt in een verklaring dat de coronabesmettingen zijn ontstaan terwijl iedereen zich aan de landelijke richtlijnen heeft gehouden.

"Ondanks het volgen van de landelijke maatregelen, het hanteren van de CoronaCheck-app en Testen voor Toegang, hebben er helaas besmettingen plaatsgevonden. Nadat we als bestuur maandag gehoor kregen van twee besmettingen hebben we in overleg met de GGD besloten om uit voorzorg de vereniging te sluiten. Ook hebben we al onze studenten op het hart gedrukt om gelijk te testen bij enige vorm van klachten en de vereniging te contacteren wanneer zij positief zijn getest."

De sluiting van het verenigingsgebouw aan het Lucasbolwerk is gedaan in overleg met de GGD. Woensdag wordt bepaald of de deuren weer open gaan of dat er een verlenging van de maatregel nodig is. "We hebben alle aanwezigen het dringende advies gegeven om zich vijf dagen na de activiteit te laten testen, deze woensdag. Dit is gebaseerd op het advies van de GGD om vijf dagen na mogelijk contactmoment te laten testen. Verder zullen wij nauw contact met de GGD blijven onderhouden en hun adviezen altijd opvolgen."

Unitas is één van de verenigingen die meedeed aan een landelijke campagne van studentenverenigingen om de bewustwording van het leven in coronatijd te bevorderen.