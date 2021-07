Bij de Dierenambulance Utrecht zijn, na de zoveelste achterlating van een dier, grote zorgen over de stijgende trend van verwaarloosde huisdieren. Na de coronatijd lijken steeds meer huisdierbezitters hun konijnen, ratten en fretten (soms letterlijk) bij het grofvuil te zetten.

Hettie van Oostenbrugge is vaste medewerker bij de dierenambulance en legt uit dat het aantal dumpingen stijgt. "Gisteren haalde ik wat ratten op, vlak voor het weekend een hamster en een fret en de week daarvoor drie dozen konijnen." De dieren worden letterlijk bij de afvalcontainers neergezet in de hoop dat ze verdwijnen.

Wie de bezitters zijn die de huisdieren zomaar bij de afvalcontainers achterlaten, is lastig te achterhalen, ook al is het volgens haar strafbaar om je huisdier zomaar te dumpen. "Je kunt er een fikse geldboete voor krijgen maar als een dier eenmaal achtergelaten is doe je daar niets meer aan. Soms is iemand nog zo dom dat er een naam op de doos staat, dan kunnen wij daarmee naar de politie."

Volgens Hettie is de stijging van de dumpingen inherent aan het loslaten van de coronamaatregelen. "Mensen mogen weer op vakantie dus moeten ze ook iets met hun huisdier", zegt ze. "Hoe we dit tegen kunnen houden weten we helaas echt niet."