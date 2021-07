De provincie Utrecht geeft deze week het startsein van nieuwe maatregelen om geluidsoverlast van nieuwe trams in onder meer IJsselstein tegen te gaan. Dit naar aanleiding van de klachten over geluidsoverlast van de trams. Omwonenden van de tramlijn klagen hier al maanden over.

In de regio IJsselstein worden er smeerinstallaties geïnstalleerd. Deze moeten het piepende geluid verminderen wanneer de trams een bocht maken. De installaties, die vanaf eind augustus worden geplaatst, spuiten een smeermiddel op de rails. Daarnaast rijden er voorlopig geen treinen meer na 22.00 uur tussen Nieuwegein Centrum en IJsselstein. Het gaat hierbij specifiek om tramlijn 61. Dit pakket moet de klachten, die al maanden binnenstromen, helpen oplossen.

De klachten begonnen eind 2020 met meldingen van een bonkend geluid en de pieptoon als de nieuwe trams een bocht maken. Het bonkende geluid zou de provincie samen met het trambedrijf opgelost hebben en de smeerinstallatie moet een einde maken aan de pieptoon. Omdat de installaties pas aan het eind van de zomervakantie volgen gaan onderhoudsploegen vanaf deze week al dagelijks aan de slag om de trambaan handmatig te smeren. Dit doen ze tussen de halte IJsselstein-Zuid en Eiteren.

Tramlijn 61 rijdt per 11 juli na 22.00 uur niet meer en wordt vervangen door pendelbussen voor een periode van tenminste twee maanden.