Bij een stroomstoring in de fabriek van Douwe Egberts in Utrecht is vanmorgen brand in de koffiebranders ontstaan. Vanwege de stroomuitval vielen deze branders dicht waardoor de temperatuur daarbinnen in snel opliep en de koffie verbrandde. Omdat er veel rook vrij kwam bij de brand is het gehele pand ontruimd.

Er waren rond 10.25 uur meerdere brandweer-eenheden ter plaatse. Samen met de bedrijfsbrandweer zijn de brandende koffiebranders naar buiten gebracht om ze daar na te blussen.

Omstreeks 11.20 uur heeft de brandweer het nablussen overgedragen aan de bedrijfsbrandweer.