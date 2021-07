Voordat de rechtbank kan bepalen wat een passende straf is voor Ricky B. (25), de beruchte 'gespierde overvaller' die een ouder echtpaar meermaals zou hebben overvallen in hun woning in de Waalstraat in Rivierenwijk, moet er beter onderzoek worden gedaan naar de problematiek waar hij mee kampt. De zaak van B. werd dan ook aangehouden, bepaalde de rechter maandag.

Gelet op de houding van B. achtte de rechtbank het nodig dat er meer onderzoek komt naar de psychische staat waarin de 25-jarige man verkeert.

De Utrechter wordt ervan verdacht een ouder echtpaar twee keer in hun woning te hebben overvallen. Hij had zijn straf vervolgens in vrijheid mogen afwachten omdat hij herstellende was van een hersenoperatie. In dat weekend zou hij wéér de fout in zijn gegaan: buurtgenoten zagen hem na zijn vrijlating al snel weer op straat lopen.

Tijdens een latere rechtszitting bleek dat Ricky B. er inderdaad van verdacht wordt op 17 april, een weekend nadat hij vrij werd gelaten, volgens het OM wéér een woning te zijn binnengeslopen.

De rechter wil dan ook weten wat voor implicaties de hersenoperatie precies heeft gehad en zou het liefst zien dat er een neurologisch onderzoek komt naar de toestand van B. De zaak wordt vervolgd op 20 september.