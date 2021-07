Staan jouw rolschaatsen of skates ergens op zolder? Tijd om ze af te stoffen want vrijdag 9 juli begint de Utrecht Skate Parade weer.

Het populaire skate-evenement is komende vrijdag na een jaar afwezigheid terug in Utrecht. Vorig jaar kon de tocht niet doorgaan vanwege corona.

Voorzitter Ondra Vohník is blij dat de Skate Parade weer van start kan: "Ik ben ontzettend dankbaar dat we weer mogen. We hebben het anderhalf jaar moeten missen."

Vohník verwacht tussen de 150 en 200 deelnemers. Elke vrijdagavond vertrekt de stoet om 20.00 uur vanaf het Lucasbolwerk.

Hier lees je meer over de wekelijkse skatetocht door Utrecht.