Een automobilist heeft vrijdagavond een kettingbotsing veroorzaakt op de Karl Marxdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Het ongeval gebeurde rond 22.40 uur vlak voor het Gandhiplein, op de Ring Utrecht.

Volgens getuigen, knalde de bestuurder van een Volkswagen Caddy op zijn voorganger, die vervolgens tegen de auto ervoor botste. Ambulancepersoneel heeft alle betrokkenen gecontroleerd, maar iedereen kwam met de schrik vrij. In de middelste auto zaten kinderen. De jongste kreeg van agenten een traumabeertje.

De politie heeft gecontroleerd of de bestuurder van de Volkswagen onder invloed was, de uitslag daarvan is nog niet bekend. De man is overgebracht naar het politiebureau.