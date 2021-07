Voor iedereen die in Utrecht weleens woningen verhuurt aan toeristen moet dat vanaf 1 juli aan de gemeente laten weten. De nieuwe registratieplicht geldt voor bed & breakfasts, woningen en particuliere vakantieverhuur. De gemeente Utrecht hoopt met de nieuwe regels meer grip te krijgen op de vakantieverhuurmarkt.

Eerder werd gemeld dat Utrechtse vakantieverhuurders die hun woning willen verhuren dit voortaan moeten melden bij de gemeente Utrecht.

De gemeente Utrecht hoopt met de nieuwe regels meer grip te krijgen op de vakantieverhuurmarkt, schrijft wethouder Klaas Verschuure. "25 tot 30 procent van het totale aantal geboekte overnachtingen is toeristische verhuur van woonruimte, bijvoorbeeld via Airbnb. We staan positief tegenover die vorm van verblijf, maar vinden het wel belangrijk dat de verhuur niet ten koste gaat van beschikbare woonruimte."

Het registratienummer moet per adres worden aangevraagd bij de gemeente. Aan de hand van de registratienummers kan Utrecht beter controleren of de regels worden nageleefd en handhaven bij overtreding. Zo geldt in Utrecht de regel dat de hoofdbewoner de woning maximaal zestig nachten per jaar mag verhuren.