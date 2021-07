De 'Hall of Fame' op het Berlijnplein, dé plek in Utrecht waar legaal graffiti gespoten mag worden, moet wijken voor nieuwbouw. De gemeente is naarstig op zoek naar een nieuwe plek. Volgens graffitikunstenaars en de PvdA en GroenLinks is dat belangrijk, onder meer om te voorkomen dat er illegaal gespoten gaat worden.

In 2018 moest ook al eens een legale plek voor graffiti verdwijnen: de Grindbak achter de Croeselaan vanwege nieuwbouw in dit gebied. Dankzij de inzet van velen lukte het toen om een nieuwe plek te vinden op het Berlijnplein in Leidsche Rijn, waar nu legaal graffiti gespoten wordt. Niet alleen tot plezier van de gebruikers maar ook voor voorbijgangers en mensen die speciaal hiervoor naar het Berlijnplein komen.

Maar nu moet deze plek ook hier weg, omdat er nieuwbouw komt en een alternatieve plek is er nog niet. Volgens graffitikunstenaar Jan is de Man is het belangrijk dat er een andere plek voor in de plaats komt zodat zij 'een plek hebben om zich te ontwikkelen en te uiten'. "Mensen willen mooie kunst zien, maar dat kan niet zomaar. Er moet een plek zijn om te experimenteren. Zo'n plek heeft veel toegevoegde waarde."

Illegaal spuiten

De kunstenaar vreest ook dat als zo'n legale plek er niet meer is, er meer illegaal gespoten zal worden. "Dat is geen dreigement." Dat is ook wat PvdA-raadslid Hester Assen liever niet ziet 'want dat vergroot weer het gevoel van onveiligheid'. Samen met GroenLinks wil ze mede daarom dat de gemeente in ieder geval één nieuwe plek aanwijst. Onder de A12 brug bij het Amsterdam-Rijnkanaal is nog een tweede gedoogplek die wel kan blijven.

In een reactie tijdens het vragenuur liet wethouder Anke Klein donderdag weten dat de gemeente het belangrijk vindt om graffitikunstenaars een podium te geven, zoals via een 'Hall of Fame'. Volgens haar onderzoekt de gemeente momenteel waar er een nieuwe legale plek kan komen.