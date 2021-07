De gemeente Utrecht heeft in park Lepelenburg openbare toiletten laten bouwen. Deze zijn gratis te gebruiken tussen 7.00 uur en 22.00 uur. In het toiletgebouw zijn twee urinoirs en twee zittoiletten (waarvan één rolstoeltoegankelijk) te vinden.

De gemeente werkt al langer aan meer wc's in de stad en heeft de visie dat er op de drukbezochte locaties altijd een toilet binnen 250 meter loopafstand moet zijn. Daarom worden er de komende tijd als het goed is meer wc's geplaatst, zoals in het Máximapark.