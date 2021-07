Het UMC Utrecht gaat onderzoek doen naar een nieuw geneesmiddel tegen corona. Het middel moet het herstel van corona versnellen en voorkomen dat een patiënt in het ziekenhuis terechtkomt.

Het ziekenhuis gaat de veiligheid en effectiviteit onderzoeken van het middel 'ensovibep'. Dit is een eiwit dat ontworpen is om SARS-CoV-2 te blokkeren. Het moet dus de verspreiding van een corona-infectie in het lichaam stoppen.

Eerder onderzoek met dit middel toonde een effect op alle bekende varianten van het virus. In totaal worden door UMC Utrecht voor deze zogenoemde 'Fase 2 studie' in Nederland 100 vrijwilligers gezocht, gevolgd door onderzoek met 70 vrijwilligers. Wereldwijd worden er voor het eerste onderdeel 2.400 mensen gezocht, voor het tweede deel 1.700. Ensovibep is in een eerder onderzoek al aan gezonde mensen gegeven; nu worden voor het onderzoek met COVID-19 besmette mensen vanaf 18 jaar gezocht.

Positief besmette mensen gezocht

"Het aantal besmettingen loopt gelukkig sterk terug; maar tegelijk kunnen we niet stellen dat corona helemaal uit ons leven is", zegt Prof. dr. Marc Bonten, arts-microbioloog bij UMC Utrecht en leider van het onderzoek in Nederland. "In deze studie onderzoeken we de effectiviteit en veiligheid van ensovibep als het binnen zeven dagen na besmetting wordt toegediend. Als het inderdaad werkt, zouden we hiermee verergering van ziekte en ziekenhuisopnames kunnen voorkomen. Dan hebben we naast vaccins ook een behandeling voor mensen in het vroege stadium van infectie."

Corona-positieve patiënten kunnen binnen zeven dagen na de positieve test deelnemen aan de studie die drie maanden duurt. Het middel wordt eenmalig via een infuus ingebracht. Patiënten verblijven daarvoor vijf uur, inclusief screening en controle, in het UMC Utrecht. Vervoer van en naar het ziekenhuis wordt voor deelnemers kosteloos met een taxi georganiseerd.