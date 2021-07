Het ziet ernaar uit dat het een kwestie van tijd is voordat ook Utrecht- in navolging van Amsterdam- excuses maakt voor de rol die de stad heeft gespeeld in het slavernijverleden. Een meerderheid van de gemeenteraad zou het een goed signaal vinden als de gemeente excuses maakt voor deze "pijnlijke bladzijde uit onze geschiedenis".

De wens van de gemeenteraad vloeit voort uit de conclusies van een onderzoek, dat als doel had te onderzoeken welke rol de stad Utrecht heeft gespeeld in de Nederlandse slavernijgeschiedenis.

Uit het rapport, dat woensdag werd overhandigd aan de burgemeester Sharon Dijksma, blijkt dat de stad nauw betrokken is geweest bij de slavernij. Bestuurders, burgers, firma's en ondernemingen hebben aangezet tot en geprofiteerd van koloniale exploitatie en handel in slaven in Amerika, Afrika en Azië.

GroenLinks, de grootste partij in de gemeenteraad, vindt dat de gemeente "er na dit onderzoek niet meer omheen kan" om excuses te maken. "Ook de Utrechtse geschiedenis blijkt helaas sterk verweven met de slavernij en het koloniale verleden," zegt raadslid Melody Deldjou Fard. "Deze periode heeft tot op de dag van vandaag invloed op veel mensen. Daar moeten we niet van wegkijken. Wat GroenLinks betreft gaat de gemeente snel werk van maken van excuses. Dat is een belangrijke stap voor veel Utrechters."

Ook partijen als D66 en Denk denken er zo over. "Na zo'n stevig rapport zijn excuses onontkoombaar," zegt raadslid Mahmut Sungur van Denk. "Wij vinden dat het niet enkel bij excuses moet blijven, maar ook moet samenhangen met een aantal initiatieven die ook aandacht besteden aan deze zijde van onze geschiedenis, zodat het niet alleen blijft bij woorden, maar ook kan bijdragen aan de bloei van onze gezamenlijke toekomst.''

In een reactie tijdens de presentatie en in een brief aan de gemeenteraad liet burgemeester Dijksma al weten dit op te pakken. Ze bevestigt nog niet dat de excuses er gaan komen maar zegt dat "de weg naar het maken van mogelijke excuses zorgvuldig wordt bewandeld".

"Zodat deze een oprecht en breed gedragen karakter hebben. We gaan de komende periode in gesprek met betrokken organisaties, instituties en partners in de stad. (...) Daarnaast laten we onderzoeken op welke wijze excuses het best aangeboden kunnen worden, waarmee recht wordt gedaan aan al het geleden leed die generaties later nog steeds voelbaar is."

Halsema

Burgemeester Femke Halsema maakte donderdag namens het stadsbestuur van Amsterdam excuses voor de rol die de hoofdstad heeft gespeeld in het slavernijverleden. Ze deed dat tijdens de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. Rotterdam overweegt dit ook te gaan doen en ook het kabinet zet donderdag na een advies de deur open voor excuses van het slavernijverleden.