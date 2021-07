Restaurant The Green House opent vanaf 2 juli een insectenstad die bestaat uit Utrechtse gebouwen in miniatuurvorm. Vanaf die tijd wonen er bijen, lieveheersbeestjes en vlinders in onder meer de Domtoren, de Inktpot en de Rabotoren.

De mini-stad, genaamd Bee-ville, moet bijdragen aan meer biodiversiteit en het in stand houden van het ecosysteem. "Insecten zorgen ervoor dat de restaurantgasten een gevarieerd menu krijgen, maar zij helpen ons ook aan vruchtbare grond waar veel van onze ingrediënten groeien. Zonder insecten zou onze kaart een stuk saaier zijn", zegt Peter Scholte. Hij is de chef-kok van The Green House.

De insecten krijgen met Bee-ville in de tuin van het restaurant een rustig onderkomen, maar doordat het uit Utrechtse gebouwen bestaat is het geen alledaags insectenhotel. De gebouwen zijn ontwikkeld door een stichting die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt.

Bee-ville mist nog een burgemeester. The Green House is op zoek naar iemand met groene vingers en een passie voor 'alles wat met natuur te maken heeft'. De burgemeester, die zich nog kan aanmelden, is verantwoordelijk voor het beheer van de insectenstad en tuin.