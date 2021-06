Een Utrechtse bezoeker van de Imam Maalik moskee in Overvecht moet stoppen met zijn negatieve publicaties over de moskee. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland woensdag besloten in een kort geding.

De man liet zich in een aantal vlogs op zijn YouTube-kanaal, met 12.500 volgers, negatief uit over de moskee en uitte zware beschuldigingen aan diens adres. In 2019 en 2020 plaatste hij meerdere video's met de titel 'corrupte moskeeën', waarin hij de Imam Maalik moskee onder meer beschuldigde van financieel wanbeheer.

Er volgde een gesprek tussen de Stichting Moslim Jongeren, de stichting achter de moskee, en de man. Even stopte hij met het maken van de negatieve video's, maar kort daarna ontstonden opnieuw conflicten. Zo werd de man samen met zijn neef uit de moskee gezet, nadat ze bestuursleden zouden hebben bedreigd tijdens een bestuursoverleg. Daarnaast vernielde de man onder meer een camera van de moskee, waarna de stichting hem een toegangsverbod voor onbepaalde tijd oplegde.

Toegangsverbod

Desondanks ging de Utrechter toch weer naar de moskee, waarna aangifte werd gedaan. De zaak werd echter geseponeerd, omdat het bestuur van de moskee geen toegangsverbod voor onbepaalde tijd had mogen geven.

Vervolgens publiceerde de man opnieuw een reeks vlogs met negatieve opmerkingen over de moskee. In totaal maakte hij acht video's over de moskee, die hij op zijn YouTube-kanaal plaatste.

Volgens de stichting zijn de beweringen niet waar. Kijkers van de video's zouden de moskee bovendien bedreigen.

De voorzieningenrechter verbiedt de man om zich voor een periode van een jaar negatief uit te laten over het bestuur en de vrijwilligers van de stichting en de moskee. Per keer dat hij dat toch doet, moet hij een dwangsom van 1000 euro betalen. Er wordt geen locatieverbod opgelegd.