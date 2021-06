Politieteam Utrecht Centrum kreeg woensdagochtend een melding over een gecrashte Volkswagen Polo op het Kardinaal Alfrinkplein in Utrecht. Daar aangekomen bleek de bestuurder over een rotonde te zijn gereden zonder te remmen, waardoor de auto crashte.

"De bestuurder zat nog in shock achter het stuur. Na onderzoek bleek dat de bestuurder met hoge snelheid heeft gereden. De bestuurder is bij genoemde rotonde dwars door de rotonde gereden, zonder te remmen. Collega's troffen namelijk een spoor van een paar 100 meter aan...", schrijft het politieteam op Instagram.

Door de harde klap zouden de airbags uit de Volkswagen Polo zijn geklapt. Volgens de politie mankeert de bestuurder niks en was deze niet onder invloed; het bleek om een beginnend bestuurder te gaan. Tegen deze persoon werd proces-verbaal opgemaakt. Ook zal de bestuurder worden aangemeld voor een Educatieve Maatregel Gedrag Cursus (EMG).