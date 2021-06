De politie is op zoek naar de daders van een beroving in Nieuwegein waarbij een zestienjarige jongen eerder deze maand werd bedreigd met een steekwapen. Met een oproep aan daders en getuigen zich te melden, wil de politie voorkomen dat beelden van de beroving in opsporingsprogramma's moeten worden getoond.

Het slachtoffer, een jongen uit Den Bosch, werd op maandag 21 juni rond 17.15 uur beroofd nabij de tramhalte Wijkersloot. Hij had via sociale media een afspraak gemaakt om een scooter te kopen. Toen hij op de afgesproken plek aankwam, werd hij door een jongen meegenomen naar de parkeerplaats achter de tramhalte om de scooter te bekijken.

Daar werd het slachtoffer met een steekwapen bedreigd. Ook twee andere jongens kwamen tevoorschijn en bedreigden het slachtoffer eveneens met een steekwapen. De daders maakten een bedrag aan contact geld buit, waarna ze richting het Marisplantsoen vluchtten.

Het gaat om drie jongens in donkere kleding. Een van hen had een muts, een gouden oorbel en een grijze joggingbroek aan.