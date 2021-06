Het is afzien voor weggebruikers op de A12. Opnieuw gaat de snelweg rond Utrecht op slot. Dit keer is het raak in de richting van Den Haag. Een nieuw verkeersinfarct wacht, vanwege asfalteringswerkzaamheden die plaatsvinden tussen knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk.

Zeer ernstige verkeershinder verwacht Rijkswaterstaat van 27 september tot 7 oktober. Vanwege groot onderhoud gaat de weg tussen Oudenrijn en Nieuwerbrug negen dagen lang volledig dicht, tijdens een drukke verkeersperiode. Het asfalt tussen Woerden en Reeuwijk maakt over 4,5 kilometer plaats voor een nieuwe toplaag, die minder geluid moet gaan maken.

Daarnaast zijn tussen knooppunt Oudenrijn en Woerden tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden, waarvoor omleiding van al het doorgaande verkeer en bestemmingsverkeer noodzakelijk is. Weggebruikers moeten rekening houden met lange omleidingen en een extra reistijd die kan oplopen tot een uur.

Tussen maandag 27 september 21.00 uur en donderdag 7 oktober 5.00 uur werkt Rijkswaterstaat aan de A12 van Utrecht naar Den Haag. In die periode zijn ook verbindingswegen en op- en afritten afgesloten. Wel is het nog mogelijk om bij Nieuwerbrug (tussen Woerden en Bodegraven) de snelweg op te gaan. Tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn vanaf daar tijdens de werkperiode wel minder rijstroken beschikbaar.

Duurzaam

Volgens Rijkswaterstaat zorgt de volledige afsluiting meerdere dagen achter elkaar ervoor dat 'relatief meer werk' te verzetten is in een keer. Bovendien is dit volgens de wegbeheerder een duurzamere oplossing en is de veiligheid voor de weggebruiker en voor wegwerkers beter te garanderen dan bij kortstondige afsluitingen.

Verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A2, A9 en A4. Verkeer richting Rotterdam via de A2, A27 en A15. Het advies is om de werkzaamheden en omleidingsroutes zoveel mogelijk te mijden. Thuiswerken, buiten de spits rijden en openbaar vervoer worden aangeraden.

Ook in 2019 kregen weggebruikers rond Utrecht al te maken met enorme verkeershinder door werk aan de A12. En volgend jaar wacht nog eens een lange periode van werk.