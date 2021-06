Een motorrijder kwam dinsdagochtend op de A12 in Doorn in botsing met een klein personenbusje. Het slachtoffer werd lange tijd op de snelweg behandeld en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Vanwege het ongeluk werden twee van de drie rijstroken afgesloten voor hulpdiensten. Veel motoronderdelen lagen ook verspreid over de weg. De politie is begonnen met het onderzoek.

Die rijbanen van de A12 tussen Utrecht en Veenendaal-West en Driebergen zijn nog steeds gesloten. Doordat er maar één rijbaan open is, is de vertraging inmiddels opgelopen tot meer dan een uur.

De ANWB leidt het verkeer richting Utrecht via de borden Rotterdam (A50, A15, A2, A27). Dat is via Geldermalsen en Vianen.