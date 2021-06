Een politieagent is vrijdag bij de keel gegrepen nadat hij drie mannen op heterdaad betrapte bij een drugsdeal in de Utrechtse wijk Lunetten. Hij raakte hierbij gewond.

De agent maakt het naar omstandigheden goed, laat een politiewoordvoerder weten. De drie drugsdealers, twee Utrechters van 46 en 45 jaar en een 44-jarige Nieuwegeiner, zijn aangehouden.

De politieagent kwam de drugsdeal op het spoor toen hij surveilleerde in de buurt. Hij kwam direct in actie en hield de mannen staande. Nadat één man zich zonder verweer in de boeien liet slaan, verzette de 45-jarige Utrechter zich hevig.

De drugsdealer kneep de keel van de agent dicht en bedreigde hem ook met de dood. Hij kon na een worsteling alsnog worden aangehouden, evenals de derde man.

De 45-jarige Utrechter mag zich binnenkort verantwoorden bij de rechter. Hij wordt verdacht van mishandeling en bedreiging. De overige twee mannen hebben een boete gekregen voor het bezitten van drugs. De politie heeft bovendien contant geld van de mannen ingenomen.