Ter ere van de zevenhonderdste verjaardag van de Domtoren zal er eind augustus muziek klinken van Spinvis. Het optreden zal het knallende slot zijn van de jaarlijkse Zomeravondconcerten.

Spinvis is de eenmansband van Erik de Jong. Zijn nieuwe muziek zal 23 augustus vanaf de Domtoren klinken. In vier delen van elk twaalf minuten - één voor elke zijde van de toren - wordt een ander thema uit de geschiedenis van de toren belicht. De Jong wordt hierin ondersteund door stadsbeiaardier Malgosia Fiebig en pianisten Jeroen van Veen en Mike del Ferro.

De reeks wordt volgende week maandag geopend met een concert. De compositie #Domtoren700 is geschreven door de Vlaams-Amerikaanse componist-beiaardier Geert D'hollander. Tussen deze muziekstukken door vertelt Domtoren-gids Jitte Rosendaal, ook wel bekend als 'Mister Domtoren' verhalen uit de Utrechtse geschiedenis.

De beste luisterplek voor alle concerten is het Pandhof, dat pal naast de Dom ligt. De concertreeks is ook online te beluisteren via het YouTube-kanaal Carillon Domtoren Utrecht.