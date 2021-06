De Voorstraat krijgt woensdag 30 juni voor één dag een andere naam. Vier Utrechtse mbo-instellingen toveren de weg om tot de mbo-straat.

Wethouder Klaas Verschuure opent de straat samen met student van ROC Midden Nederland, het Grafisch Lyceum Utrecht, MBO Utrecht en Nimeto. Dit is tegelijkertijd de start van de campagne Mede mogelijk gemaakt door de Utrechtse mbo'ers, die doorloopt tot 2022.

De mbo-straat wordt geopend door wethouder Klaas Verschuure en drie Utrechtse studenten. Zij deden mee aan de landelijke verkiezingen voor mbo-ambassadeur. Tijdens de opening is er muziek van de Herman Brood Academie, brengen studenten alle ondernemers op de voorstraat een tasje met gezonde snacks om hen te bedanken voor hun gastvrijheid, is er etalage-advies van de studenten van Nimeto, social media-advies door de studenten van het Grafisch Lyceum en event-advies door de student van Evenementenorganisatie. Studenten van Media, ICT en Design maken daarnaast een podcast over de mbo-straat.

De mbo-scholen willen met de actie laten zien hoe belangrijk mbo'ers zijn, want 40 procent van de Nederlanders heeft een mbo-opleiding gedaan. Dagelijks studeren er 17.000 mensen bij Utrechtse mbo's.