Over een enkele jaren ken je Stationsgebied Nieuwegein niet meer terug. Dat denkt gemeente Nieuwegein, nu er handtekeningen zijn gezet voor een totale vernieuwing van de plek. Er komen zeker 450 nieuwe woningen.

"Je reist comfortabel met de trams met lage instap en met elektrische bussen naar Utrecht Centraal of Utrecht Science Park. Vanaf het levendige stationsplein loop je zo naar de winkels van Cityplaza en vanuit andere wijken in Nieuwegein zijn er goede loop- en fietsverbindingen naar City", schrijft de gemeente.

Dat plan lijkt nu dichterbij te komen, want vrijdag zetten ontwikkelaars BRIDGES Real Estate en FRESCH Real Estate namelijk samen met gemeente Nieuwegein een handtekening onder contracten voor 450 nieuwe woningen. Daarnaast werd er een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht getekend voor een nieuw modern knooppunt voor tram en bus.

De handtekeningen zijn symbolisch gezet op gele tegeltjes, die bewaard zijn gebleven bij de sloop van Chinees-Japans restaurant Far East in het stationsgebied. Daar waar de gemeente nu een duurzaam, levendiger, aantrekkelijker en groener gebied van wil maken.

De ontwikkeling startte vorig jaar mei met de sloop van het voormalige theater De Kom. Nu wordt er volgens de gemeente weer opgebouwd. Er is al begonnen met het verleggen en nieuw aanleggen van kabels, leidingen en riool. De kantoorgebouwen van FRESCH Real Estate aan de Weverstede worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen.

Vernieuwing

In december start Dura Vermeer in opdracht van de provincie Utrecht met het verleggen van een deel van de trambaan en de aanleg van een nieuwe tramhalte bij Cityplaza. De voorbereidende werkzaamheden zijn hiervoor al in gang gezet.

Het vernieuwde Stationsgebied moet om 2024 klaar zijn. Dit gebied is onderdeel van de vernieuwing van City Nieuwegein. Daar komen in totaal 1.600 tot 2.000 nieuwe woningen voor starters, stellen, senioren en mensen met zorgbehoefte. Het gaat om (sociale) huur- en koopwoningen.