De Dafne Schippersbrug in Utrecht was zaterdag het decor van een protest voor een hoger minimumloon. Actievoerders van de FNV-campagne Voor14 toonden teksten en spraken voorbijgangers aan.

De vakbond vindt dat de landelijke politiek over de brug moet komen over het minimumloon. Dat stijgt op 1 juli maar licht, terwijl de FNV wil dat werknemers een grotere sprong maken en minstens 14 euro per uur gaan verdienen. Veel partijen beloofden dat ook tijdens de verkiezingscampagne, stelt de vakbond.

Ook op andere plekken in Nederland werd gedemonstreerd onder het motto Kom over de brug.