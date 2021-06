Een jonge fietser is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Vianen. De fietser was op weg naar school.

Het ongeval gebeurde iets na 9.00 uur op de kruising van de Bentz-Berg met de Westelijke Parallelweg. Volgens omstanders zou de scholier door rood zijn gefietst, waarna een automobiliste vanaf de afrit van de A2 hem niet meer kon ontwijken.

De hulpdiensten rukten met onder meer een traumahelikopter uit naar de plek van het ongeval. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

De Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie is ter plaatse voor onderzoek. Tot die tijd is het kruispunt afgesloten.