In Leidsche Rijn worden vanaf 2023 zo'n 250 nieuwe appartementen gebouwd. Het project, genaamd Bloei 030, bestaat uit sociale en middeldure huurwoningen.

Het nieuwe uitbreidingsgebied ligt in Centrum Oost. Het gaat om 145 appartementen voor de sociale huur (Mitros) en 106 appartementen voor het middenhuur-segment (Wonam), meldt vastgoedonderneming Heijmans.

Beschermd thuis

Bijzonder aan het plan is dat veertig appartementen bestemd zijn voor de doelgroep 'beschermd thuis', waarbij dag en nacht begeleiding mogelijk is vanuit een zorginstelling.

Ook komen er zogeheten uitstroomappartementen voor mensen van 18 jaar en ouder die tijdelijk gebruikmaken van maatschappelijke opvang of beschermd wonen en zo de stap naar zelfstandig wonen kunnen maken.

Knooppunten

Het project wordt ontwikkeld door Heijmans, in samenwerking met woningbouworganisatie Wonam en woningbouwcorporatie Mitros. Verwacht wordt dat de appartementen begin 2025 worden opgeleverd.

"Met Bloei 030 voegen we meer sociale en middeldure huurwoningen toe aan het aanbod. In deze tijden is dat een welkome toevoeging", stelt wethouder Klaas Verschuure.