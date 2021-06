Voetbalfans opgelet. Ook in Utrecht is het toegestaan om zondag op een scherm samen de wedstrijd van Oranje te bekijken. Dat mag zowel op een terras als binnen. Voor het eerst dit EK kunnen opgeluchte kroegeigenaren nu meeprofiteren van de Oranjekoorts. Maar sommigen houden bewust hun schermloze avond in ere.

In NAVOlging van Amsterdam geeft ook Utrecht toestemming om grote schermen te plaatsen op terrassen. De beelden mogen niet vanaf de openbare weg te zien zijn en ook is 1,5 meter afstand houden en zittend kijken verplicht. Maar dat mag de pret niet drukken. Kroegen als De Potdeksel kijken al tijden uit naar dit moment: publiek tijdens het voetbal.

Ook bij café Kanaalzicht aan de Keulsekade in Lombok kunnen ze niet wachten en hopen ze op hun eigen voetbalfeestje aankomende zondag. "Natuurlijk is het goed voor ons dat we weer open kunnen met een scherm", zegt eigenaar Floor van der Staak.

Hij gaat ervan uit 150 mensen te kunnen ontvangen. "Wie bij ons naar binnen wil, moet een vaccinatiebewijs of testbewijs laten zien bij de entree van het café. Dan kun je tijdens de wedstrijd ook gewoon staan. Ik heb geen flauw idee hoeveel mensen hier op af komen. Maar zeven jaar geleden stonden er, tijdens de laatste grote eindronde waar we aan meededen, driehonderd man voor de deur."

Verantwoordelijkheid

De gemeente Utrecht wijst nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers en vooral op het verplicht 1,5-meter afstand houden: "De pandemie is nog niet over en de regels zijn er niet voor niets, iedereen moet zich daaraan houden", stelt een woordvoerder.

Meekijken vanaf de straat naast een terras is er daarom niet bij. En ook voetbalkantines krijgen geen toestemming om de voetbalwedstrijd op schermen te tonen. De gemeente rekent alleen op kroegen en cafés die van de mogelijkheid gebruikmaken. Wie op een scherm de wedstrijd wil tonen voor een groep, moet hiervan op voorhand melding doen bij de gemeente. Inclusief toelichting hoe de regels worden gehandhaafd.

Handhavers

Utrecht laat handhavers tijdens de wedstrijd controleren of alle regels ook daadwerkelijk worden nageleefd. Daarbij geldt dat de schermen een kwartier voor de wedstrijd pas aan mogen en een kwartier na het laatste fluitsignaal uit moeten zijn. "We hopen dat veel mensen gebruikmaken van deze kans, die lucht biedt."

Lang niet alle horeca-uitbaters gaan gebruikmaken van de kans om voetbal te tonen. "Wij doen dat bewust niet", zegt bedrijfsleider Jeroen Scheenstra van Key West Beachhouse bij de Haarrijnse plas. "Wij dachten dat het tijdens voetbalwedstrijden heel rustig zou worden. Maar we dat we in die tijd juist een andere doelgroep trekken: het is bij ons dan druk met groepjes dames die het voetbal gestolen kan worden. Wij doen dus niks met schermen, want dan jagen we hen waarschijnlijk weg."

Vergunning

Oranje speelt zondag om 18.00 uur in Hongarije tegen Tsjechië in de achtste finale van het EK. Horecaondernemers hebben geen vergunning nodig voor het tonen van deze wedstrijd. Dat is anders bij grote schermen op pleinen en in parken. Hiervoor is wel een vergunning nodig.

Die vergunning kan vanaf 30 juni weer worden afgegeven. Daarmee komt onder voorwaarden openbaar vertonen van een eventuele kwartfinalewedstrijd van Oranje in beeld, tegen Wales of Denemarken zaterdag 3 juli in Azerbajdzjan. Gelet op de volle Utrechtse evenementenkalender en het geringe aantal aanvragen bij de gemeente, is de kans op grote schermen in de openbare ruimte klein.