In het water bij de Akkrumerraklaan in Utrecht Leidsche Rijn is donderdagochtend het stoffelijk overschot van een man gevonden.

De brandweer werd donderdag rond 9.30 gealarmeerd over een persoon in het water nabij basisschool De Boomgaard. Een poging om de man te reanimeren mocht niet baten.

De politie kan nog geen verdere uitspraken doen over de oorzaak en identiteit van het slachtoffer.