Het Lombokbos in Leersum, dat zwaar beschadigd is geraakt door de valwind van afgelopen vrijdag, blijft mogelijk nog tot het einde van 2021 afgesloten. Dat meldt Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer liet maandag al weten dat het vanwege de grote schade door het noodweer mogelijk maanden kan duren voordat het bos weer toegankelijk wordt. Er wordt nog wel naar andere opties gekeken, maar voor de natuurbeheerder speelt mee dat het bos direct aan Leersum grenst en een belangrijke recreatiefunctie heeft, waardoor het bos veilig moet zijn.

Een valwind richtte vrijdagavond grote schade aan in en rondom Leersum. In het Lombokbos waaiden duizenden bomen om en op sommige plekken liggen hele bospercelen plat. Negen mensen raakten gewond en meerdere huizen zijn voorlopig onbewoonbaar. "Een storm van deze schaal hebben we in Utrecht niet eerder meegemaakt", stelt Staatsbosbeheer.

Op dit moment is het te gevaarlijk in het natuurgebied om er mensen toe te laten, onder meer vanwege loshangende takken en boomkruinen en doordat er mogelijk nog bomen om kunnen vallen. "Blijf uit de bossen, het is levensgevaarlijk!", waarschuwen boswachters.