De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma hoopt dat de volledige heropening van de horeca tot minder overlast leidt in de stadsparken. "Het moet echt ophouden. Het is werkelijk bij de wilde spinnen af. Dit kan niet."

Voor de twee keer in korte tijd uitte Dijksma woensdagochtend haar woede over de aanhoudende overlast en rommel in het Wilhelminapark, park Lepelenburg en het Griftpark. "Als je ziet wat er gebeurt en de troep die er achterblijft. En dan ook nog - zeg ik er één keer bij - van allemaal jonge mensen die zich doorgaans voorstaan op het feit dat ze van de afdeling lang leve het klimaat zijn. Jongens kom op. Echt hoor, stop ermee.''

De uitbarsting van de burgemeester volgde op een bericht van haar op Instagram dinsdagavond. Daarin kondigde ze aan de parken 's nachts af te sluiten als de overlast aanhoudt. Een commissievergadering van de gemeenteraad ging woensdag nogmaals in op de overlast.

Het is volgens haar voor zowel de bewoners als de gemeente niet te doen. "Bewoners worden helemaal gek van het lawaai. En al die arme mensen van onze diensten maar opruimen. Er zit gewoon een grens aan. Ik denk dat er een heleboel mensen klaar mee zijn. En ik ook."

Dijksma hoopt dat de verplichte sluitingstijd van de horeca die zaterdag komt te vervallen, een deel van het probleem gaat oplossen. "Het moet echt ophouden. Het is werkelijk bij de wilde spinnen af. Dit kan niet."

De beschuldigingen aan het adres van jongeren die begaan zijn met het klimaat, viel verkeerd bij Lisanne Snippe van de Partij voor de Dieren. "Was het maar zo'n feest dat iedereen zich druk maakt om het klimaat. Er zijn helaas ook nog heel veel mensen, ook jongeren, die volledig lak hebben aan dit thema."

Dijksma gaf toe dat ze de overlastgevers niet naar hun politieke opvattingen heeft gevraagd. "Uit de interviews met ze kun je lezen dat heel veel mensen die daar staan erkennen dat ze het milieu doorgaans belangrijk vinden. Tot ze teveel gedronken hebben. Dan telt dat ineens niet."