Lopik en Rhenen krijgen tijdelijke vaccinatielocaties. In Lopik worden de prikken gezet in Dorpshuis De Schouw en in Rhenen in Sporthal 't Gastland. Beide locaties zijn tot en met september open.

De locatie in Lopik is elke donderdag open terwijl er in Rhenen op vrijdag gevaccineerd zal worden. Bij beide locaties ligt de focus op inwoners uit het eigen dorp. In Lopik opent de locatie volgende week donderdag, in Rhenen komende vrijdag.

"Om het coronavirus onder controle te houden, is het belangrijk dat vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, worden aangeboden. Fijn dat dat nu ook in Dorpshuis De Schouw kan", aldus wethouder Johan van Everdingen uit Lopik.