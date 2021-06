Liefhebbers van mode kunnen vanaf 19 augustus hun hart ophalen in Landhuis Oud Amelisweerd. HKU Fashion Design presenteert dan het afstudeerwerk van haar modestudenten.

De tentoonstelling Class of 2021 is de eerste expositie sinds Landhuis Oud Amelisweerd, tussen Utrecht en Bunnik, in februari van dit jaar gered werd. Vastgoedorganisatie Stadsherstel Utrecht nam toen voor 1 euro het onderhoud, beheer en de exploitatie van het monumentale pand over.

Sinds het faillissement van Museum Oud Amelisweerd in 2018 zocht de gemeente als pandeigenaar naar een oplossing voor het achttiende-eeuwse landhuis.