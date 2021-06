Ondanks dat de bossen rondom Leersum door de stormschade zijn bestempeld tot 'levensgevaarlijk gebied', blijven er nog steeds veel mensen op af komen.

Boswachter Rein Zwaan van Staatsbosbeheer waarschuwt: "Er staan nog een hele hoop bomen op scherp. We zijn heel helder: blijf uit de bossen, het is levensgevaarlijk!"

Volgens Zwaan komt een deel van de mensen die door het bos lopen per ongeluk, op een onschuldige manier, in het gebied terecht. Deze bezoekers zijn met een lange wandeling bezig en vragen zich af hoe ze verder moeten. Maar er zijn ook veel mensen die specifiek op de ravage afkomen.

Zwaan: "Die mensen zijn nieuwsgierig en willen even zien hoe het eruit ziet. We zien dat afzettingen ook echt genegeerd worden. Inmiddels zijn we bezig om het gebied nog beter af te grendelen, maar mensen moeten zich realiseren dat we het gebied niet voor niets afzetten. Er staan nog een hoop bomen op scherp en er hangen nog kruinen in bomen."

De komende weken wordt er gewerkt aan het veilig maken van het gebied, maar volgens de boswachter kan het best nog even duren voordat de bossen weer helemaal begaanbaar zijn. "Dat gaat gefaseerd gebeuren. De komende week zal er vast al wat opengaan, maar bepaalde delen, zoals het Lombokbos, zullen echt voor een flinke tijd, denk aan weken en misschien zelfs maanden, dicht moeten blijven. Pas als we denken dat het veilig is, maken we het open. Maar voorlopig: blijf alsjeblieft weg uit de afgesloten gebieden."