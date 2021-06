Twee automobilisten zijn zaterdag rond middernacht in de Utrechtse wijk Overvecht op elkaar gebotst. Een bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk was er drank in het spel.

De twee auto's botsten rond 23.35 uur op de kruising tussen het Gandhiplein en de Franciscusdreef op elkaar.

Een bestuurder kwam met zijn auto tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Omdat zijn autodeur klem zat tussen de lantaarnpaal werd ook de brandweer opgeroepen.

Het ambulancepersoneel wist uiteindelijk de gewonde automobilist uit de auto te bevrijden en bracht hem met spoed naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij.

De politie heeft bij de gewonde bestuurder een alcoholtest afgenomen. Beide auto's raakten fors beschadigd bij de aanrijding en zijn door een berger afgesleept.

Vanwege het ongeluk heeft de politie het kruispunt lange tijd gedeeltelijk afgesloten.