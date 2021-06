Vrijdagavond heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden op de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen aan het slachtoffer.

Het betrof een fietser die even voor 23.00 uur in botsing was gekomen met een witte bestelbus. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, over de toestand van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De omgeving van het ongeval werd afgezet voor onderzoek.