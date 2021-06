In Zeist is iedereen welkom. Om dat te benadrukken opende wethouder Laura Hoogstraten een regenboogzebrapad op de hoek van de Slotlaan en Korte Steynlaan. Hiermee wil de gemeente bewustwording creëren rond de veelzijdigheid van haar inwoners en laten zien dat zij er voor de lhbtiq+-gemeenschap is.

Laura van Nieuwenhuijze (voorzitter van COC Midden-Nederland) en Bernice Calmes (directeur Art.1 Midden-Nederland) spraken tijdens de opening met wethouder Laura Hoogstraten en leden van de jongerenraad over het belang van blijvende aandacht voor de lhbtiq+-gemeenschap.

Stadslab Zeist en stichting Hart van Zeist droegen bij door een boom in regenboogkleuren te kleden, muziek te spelen en regenboogbuttons uit te delen. Laura Hoogstraten: "In Zeist vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Met dit zebrapad maken we passanten bewust dat iedereen verschillend is en hopelijk blijven we zo met elkaar in gesprek hierover."

Het regenboogzebrapad is één van de acties die voortvloeien uit de Zeister Regenboogagenda. Deze agenda kwam na uitgebreide samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties als Art.1, MeanderOmnium en het COC tot stand.