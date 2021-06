Dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights dagen de provincie Utrecht voor de rechter om het afschieten van wilde zwijnen binnen de provinciegrenzen. Dat hebben ze vrijdag aangekondigd.

Volgens de wet zijn de wilde zwijnen alleen welkom op de Veluwe in Gelderland en Nationaal Park de Meinweg in Limburg. Buiten deze plekken om mogen de wilde zwijnen geruimd worden, omdat er geen leefgebied voor hen is.

Fauna4Life en Animal Rights vinden desondanks dat de zwijnen thuishoren in Utrecht. "Een nulstand kan nooit een op zichzelf staand doel zijn. Het wilde zwijn is in Nederland wettelijk gezien een beschermde diersoort en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen provincies", aldus Pauline de Jong namens Fauna4Life.

Wilde zwijnen worden sinds een jaar of tien steeds vaker waargenomen op de Utrechtse Heuvelrug.