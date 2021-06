De Fietsersbond in Utrecht gaat een inzamelingsactie houden om honderd kinderen uit de Utrechtse wijk Overvecht aan een fiets te helpen.

Volgens de organisatie wonen er in Utrecht veel mensen die geen eigen fiets kunnen betalen. "Zeker voor kinderen is dat een groot probleem. Want wie fietst is onafhankelijker, gezonder en kan veel kosten besparen op vervoer", aldus de Fietsersbond.

De actie gaat volgende week van start. De Fietsersbond zegt aan 10.000 euro genoeg te hebben om de honderd kinderen komend najaar een fiets te kunnen bezorgen. Ook kunnen mensen hun oude fiets inleveren.