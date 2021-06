Actievoerders lezen vrijdag op het Domplein in Utrecht de namen voor van 44.000 mensen die volgens hen zijn omgekomen bij de vluchtelingencrisis aan de Europese grenzen. De gemeente Utrecht verwacht zo'n veertig mensen bij de demonstratie.

De herdenking '44.000 namen' is deze maand op tal van plekken in Europa. Behalve in Utrecht zijn er herdenkingen in Amersfoort, Amsterdam, Groningen, Bennekom, Den Haag, Polen, Roemenië en Griekenland.

Tussen 14.00 en 16.00 uur worden op het Domplein de namen voorgelezen van slachtoffers die om het leven zijn gekomen aan de Europese grenzen. Voorbijgangers wordt gevraagd een gedenkteken te maken.