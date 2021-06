Meld Misdaad Anoniem is in de provincie Utrecht een campagne begonnen die inwoners moet waarschuwen voor de gevaren van drugslabs. Enkele prangende vragen over dit fenomeen.

Drugslabs, die komen toch alleen in films en series voor?

Nee, afgelopen jaar nog was het meermaals raak met een drugslaboratorium in de polders van de provincie Utrecht. In Overberg (Utrechtse Heuvelrug) bijvoorbeeld maar ook in Kockengen (Stichtse Vecht) werd voor miljoenen euro's aan drugs geproduceerd in loodsen en schuren op boerenerven.

Waarom begint op dit moment een campagne?

Omdat corona voor ondernemers op het platteland een extra reden kan zijn om in te gaan op een voorstel dat ze krijgen van een onbekende die op hun erf verschijnt, stelt een woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem. Want door de crisis kunnen schuren en loodsen soms minder makkelijk worden gevuld.

Is dat de enige aanleiding voor de extra aandacht?

Nee. Waar criminelen in eerste instantie vooral het zuiden van het land uitkozen voor dit soort activiteiten, verspreidt het fenomeen zich steeds meer over het hele land. Ook bijvoorbeeld in Gelderland loopt de campagne om boeren te wijzen op de gevaren.

Hoe komt het dat de schuren en loodsen zo in trek zijn?

Criminelen werken graag in de anonimiteit en zien daarom hun kans op het platteland, met vaak goede wegen. Bovendien is in de buitengebieden het toezicht de afgelopen jaren afgenomen: de wijkagent heeft andere prioriteiten en opsporingsambtenaren hebben hun handen vol.

Wie zijn betrokken bij de nieuwe campagne?

Naast Meld Misdaad Anoniem zijn dat vooralsnog de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Renswoude en Veenendaal. Plus het Openbaar Ministerie en de politie.

Hoe merken inwoners iets van de extra aandacht voor het oprukkende fenomeen?

Via sociale media zien mensen in betreffende gemeenten informatie langskomen over signalen die wijzen op criminele activiteiten. En gemeenten verspreiden informatie via hun eigen kanalen. "Wie niet kan of niet durft te melden over een buurman of vriendin uit angst voor represailles, bieden wij met Meld Misdaad Anoniem een vangnet, een extra alternatief."