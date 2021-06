Wie zijn verwijderde fiets weer wil ophalen bij de gemeente Utrecht, moet zich vanaf volgende week melden achterin Overvecht. Het Fietsendepot krijgt een nieuwe locatie aan de Labradordreef, op de autoboulevard.

De verhuizing van het depot is nodig omdat de huidige locatie aan de Kanaalweg plaats maakt voor woningbouw in de nieuwe Merwedekanaalzone. Vanaf 21 juni 2021 opent het nieuwe depot aan de Labradordreef 13 in Overvecht. Daar komen dan alle verkeerd, te lang of gevaarlijk gestalde fietsen terecht.

Ook het depot gevonden voorwerpen van de gemeente verhuist naar het nieuwe pand in Overvecht.